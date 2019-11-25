شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين عقب تقارير عن اقتراب واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري أولي لتعزز حالة من التفاؤل.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش وقادت شركة التعدين، الشديدة التأثر بالتجارة، المكاسب.
وارتفع سهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 1.7 بالمئة بعدما أعلنت التوصل لاتفاق نهائي لشراء تيفاني آند كو بمبلغ 16.2 مليار دولار
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