شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس بانتظار العزم الإضافي– تحليل -25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس بتداولاته الأخيرة العزم السلبي ليضطر بذلك لتشكيل تداولات جانبية جديدة بتذبذبه قرب محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 2.6400, نذكر بأن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.7000 يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من تشكيل تداولات سلبية قوية لحين وصوله للهدف الرئيسي المتمركز عند 2.5470. اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يؤكد سيطرة الميل الجانبي المؤقت لحين توفيره لفرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ومن ثم لننتظر وصوله للهدف المنتظر سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6440 و 2.5470 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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