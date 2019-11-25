شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على السيناريو التصحيحي الهابط– تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المستقر عند 915.00, نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد البدء بتشكيل تداولات سلبية ليستهدف من خلالها مستوى 855.00 وصولا للدعم الممتد حاليا نحو 837.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط