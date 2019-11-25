الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-تحليل - 25-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيل تداولات جانبية مختلطة نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة, حاليا وباستمرار ثبات التداولات فوق الدعم الأولي المتمركز عند 139.40 نرجح الاندفاع الصاعد ليحاول السعر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 141.50 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 142.60 خلال الفترة القادمة.
نستمر بالتنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الأولي فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد وليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 138.80 و 137.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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