شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة بتقديم تداولات سلبية متأثرا باستقراره ضمن محاور القناة الهابطة, لذلك وباستمرار ثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 120.75 نتوقع تجديد السعر للمحاولات السلبية ليستهدف بذلك مستوى 119.10 والذي يشكل بدوره دعم القناة الفرعية الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق. تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه باندفاع السعر فوق المقاومة المذكور سابقا, ليؤكد بذلك تشكيله للقناة الفرعية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, وليؤكد ذلك استعداده لاستهداف مستويات إيجابية بانجذابه نحو 121.50 و123.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.75 و 119.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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