شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لأدنى مستوى منذ أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، مما عزز الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر ودعم الدولار.

وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1460.80 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "تفاؤل التجارة يدفع الأسهم العالمية للارتفاع ورأس المال للابتعاد عن الملاذات الآمنة إلى الأصول المرتفعة المخاطر".