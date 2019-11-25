شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل تفاؤل" محادثات التجارة" والان نبدء بالتفاصيل

شهدت أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفاعا ، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31 بالمئة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي.إم.سي في سيدني "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة... يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".

جاء صعود الأسعار عند الفتح اليوم في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.