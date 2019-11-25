الدولار مقابل الفرنك يصل إلى الهدف – تحليل - 25-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليصل إلى هدفنا الإيجابي المنتظر عند 0.9990، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يجعلنا نرجح أن نشهد ارتداداً هابطاً لزيارة مناطق 0.9836 خلال الفترة القادمة.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9990 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.0070.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9910 والمقاومة 1.0020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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