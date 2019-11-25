شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالتذبذب – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول خط الدعم الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6725 ثم 0.6670 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6840 سيوقف التوقعات بالاتجاه الهابط ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 0.7015 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6740 والمقاومة 0.6820
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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