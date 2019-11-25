شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للتذبذب حول مستوى 62.50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يحاول التخلص من عزمه السلبي والتوجه نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور.

لذلك، سنكون بانتظار تداولات إيجابية اليوم، وينتظم السعر داخل قناة صاعدة تدعم فرص التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 65.40، مع الانتباه إلى أن كسر 62.50 ثم 61.95 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد