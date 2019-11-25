شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى الدعم المحوري 57.40 وحافظ على ثباته فوقه، والذي يلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إليه، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 60.90، بينما يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد