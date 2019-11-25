شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية يوم الجمعة الماضي ليختبر مستوى 16.96، ونلاحظ أن السعر بدأ اليوم بميل هابط إضافي ليتحرك دون هذا المستوى، لكننا معتمدين على الإغلاق اليومي الأخير فوق هذا المستوى لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية على المدى اللحظي، والتي تستهدف مستوى 17.60 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استقرار السعر دون مستوى 16.96 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 16.33 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.80 والمقاومة 17.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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