شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يزحف نحو الأسفل – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً طفيفاً ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 1447.00، حيث يتأثر بنموذج الوتد الصاعد المكتمل مسبقاً، بانتظار مزيد من الانخفاض لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق 1489.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط