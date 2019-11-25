شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات صعوداً بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليبدأ السعر محاولات تجاوز مستوى 1.3295، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار تأكيد الاختراق للاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.3380.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3240.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد