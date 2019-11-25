شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يرتفع بهدوء – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من تجاوز المتوسط المتحرك 50 والثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 109.33 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 110.50 كهدف تالي، بينما سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 108.40 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يرتفع بهدوء – تحليل - 25-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.