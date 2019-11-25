شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يرتفع بهدوء – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من تجاوز المتوسط المتحرك 50 والثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 109.33 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 110.50 كهدف تالي، بينما سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 108.40 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد