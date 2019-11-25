شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2840 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.2670 مبدئياً.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2840 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3045.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد