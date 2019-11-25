شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2840 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.2670 مبدئياً.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2840 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3045.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 25-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.