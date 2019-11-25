شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض من جديد – تحليل - 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي بانخفاض قوي وأكد كسر مستوى 1.1065، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.
أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1.0995 ثم 1.0950، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1065 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مناطق 1.1105 ثم 1.1180 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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