شكرا لقرائتكم خبر عن السعر المرجح للسهم في اكتتاب "أرامكو" يصل لـ 32 ريالاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت طلبات المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة أرامكو السعودية خلال أول خمسة أيام من بدء الطرح 1.82 مليار سهم، بقيمة 58.39 مليار ريال، ما يعني طلب السهم بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا.

وهذه الطلبات تضع قيمة شركة أرامكو السعودية عند الحد الأعلى للتقييم البالغ 1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال)، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت الشركة قد حددت النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا، ما يقيمها بين 1.6 تريليون دولار (6 تريليونات ريال)، و1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال).

ومن المرجح أن يتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري (32 ريالا)، خاصة بعد أن تم تغطية 91% من الحصة المتوقع تخصيصها للمؤسسات البالغة ملياري سهم، (1% من أسهم الشركة)، بالحد الأعلى للنطاق السعري خلال أول خمسة أيام من الاكتتاب.

علما بأن "أرامكو السعودية" تستهدف تخصيص 0.5% (مليار سهم) للأفراد كحد أقصى، فيما الحصة المتبقية ستكون للمؤسسات.

كانت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، قد أعلنت الخميس الماضي، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، بقيمة إجمالية للاكتتابات بلغت نحو 73 مليار ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات 58.4 مليار ريال، إذ وصل إجماليها إلى 1.824.800.893 سهما.

فيما بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهما، بقيمة 14.6 مليار ريال.

وكشف مصدر مؤخراً أن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).

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وأضاف أن شق الأفراد من العملية المقررة تلقى 10 مليارات ريال، لافتا إلى أنه بحلول 20 نوفمبر، وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل، "العربية.نت".

وتوقع مصدر مصرفي آخر أن يتم تغطية الاكتتاب من 3 إلى 4 مرات عندما يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر في 4 ديسمبر.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.