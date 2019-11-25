شكرا لقرائتكم خبر عن "كامكو" تُحدث هيلكها التنظيمي بعد الدمج مع "جلوبل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة كامكو للاستثمار المدرج بسوق الكويت المالي عن تحديث الهيكل التنظيمي للشركة.

وأوضحت في بيان للبورصة الكويتية، أن ذلك التحديث أتى على ضوء عملية الاندماج بطريق الضم بين "كامكو" وشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".

وأحاطت الشركة هيئة أسواق المال بالهيكل التنظيمي الجديد، بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل اللازمة لدى الهيئة.

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وأوضحت "كامكو" أن الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة على النحو التالي: "فيصل صرخوه" بمنصب الرئيس التنفيذي، و"سليمان الربيع" بمنصب رئيس قطاع الاستثمار و"خالد فؤاد" رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية و"نوال ملا حسين" رئيس قطاع العمليات المساندة و"محمد عبد الله الحبيل" رئيس قطاع شؤون الشركات والخدمات المالية.

وأكدت الشركة في البيان أن تلك التغيرات لن يكون لها أثر جوهري على المركز المالي لـ"كامكو".

وحصلت "كامكو" نهاية الأسبوع الماضي على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ الاندماج بطريق الضم مع "جلوبل"، بحيث تكون "كامكو" الدامجة على أن تكون "جلوبل" الشركة المُندمجة.

وأعلنت "كامكو" بنهاية أكتوبر الماضي إتمام إشهار قرار الاندماج بطريق الضم بينها وبين شركتها التابعة "جلوبل"، في السجل التجاري.