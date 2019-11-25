شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية تسعى لتوطين 36 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وشملت المذكرة 5 جهات هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مجلس الغرف السعودية بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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والوظائف المستهدفة بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج ستدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخرا، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.