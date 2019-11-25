شكرا لقرائتكم خبر عن أصول العقارية تلغي عقود بيع عقارات وترد كامل المبلغ المقدم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة أصول العقارية، المملوكة والتابعة لمجموعة أصول للاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي بإلغاء عقود بيع عقارين بمنطقة السالمية بقيمة 3.5 مليون دينار كويتي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن عملية البيع ألغيت بسبب تعرقل إجراءات نقل الملكية وعدم إمكانية تسجيل العقارات محل البيع، لافتا إلى أنها قامت بإرجاع المبلغ الذي قدم عند التعاقد (العربون) والمقدر بنحو 350 ألف دينار كويتي إلى المشتري.

يشار إلى أن أرباح شركة أصول للاستثمار ارتفعت 79.4% لتصل إلى 1.6 مليون دينار كويتي في نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 892 ألف دينار كويتي بنفس الفترة من العام الماضي.