الاقتصاد

مجلس إدارة شركة تابعة لمجموعة نور للاستثمار يوافق على الاندماج مع المجموعة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة نور للاتصالات، التابعة لمجموعة  نور للاستثمار المالي المدرجة بسوق الكويت المالي خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مقترح الاندماج مع "نور للاستثمار".

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن الاندماج سيكون بطريق الضم، بحيث تكون شركة نور للاتصالات هي الشركة المُندمجة وشركة نور للاستثمار المالي هي الشركة الدامجة.

وأشار البيان على موقع البورصة أن الشركتين قدمتا طلب مشترك لهيئة أسواق المال الكويتية لإبداء رغبتهما في مُقترح الاندماج.

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وأوضح البيان أن ذلك الطلب جاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما يخص شروط الاندماج والاستحواذ بقانون الهيئة.

يشار إلى أنه منذ أيام، وافق مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي من حيث المبدأ على مُقترح الاندماج مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة (غير مُدرجة بالبورصة).

يذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 31.9% لتصل إلى نحو 5.83 مليون دينار كويتي بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بقيمة 8.56 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018.

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