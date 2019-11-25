شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الاثنين إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رود آيلاند.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 108.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.70 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أسبوع عند 108.85، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.64، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.66.

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هذا ويتطلع المستثمرين عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد غداً الثلاثاء كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول، وذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة لأكبر اقتصاد في العالم والتي قد تنعكس لاحقاُ على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي الذي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي نهاية الشهر الماضي.