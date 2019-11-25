شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الأسبوع إيجابية مدعومة بالتطورات هونج كونج والتجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين عقب انقضاء انتخابات مجالس المقاطعات في مدينة هونج كونج والتي عكست فوز ساحق للمرشحين المؤيدين للديمقراطية وسط إقبال قياسي للناخبين هناك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي هزت المدينة خلال الآونة الأخيرة.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا السبت الماضي أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، ويتطلع المستثمرين لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.

ونود الإشارة، لكون مستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين حذر من كون بلاده لن تغض الطرف عما يحدث في مدينة هونج كونج، وفي المقابل، وفي أحدث خطوة من جانب الصين قد تؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الطرفين، أعلنت بكين بأنها سوف ترفع العقوبات على انتهاكات الملكية الفكرية، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الجمعة الماضية إنه "قريب جداً" من الاتفاق التجاري.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.78% ليربح 13.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,704.50، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.92% ليربح هو الأخر 213.73 نقطة ويصل إلى المستوى 23,326.61.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.24% ليربح 9.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,859.04، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليربح هي الأخر 8.45 نقطة ويصل إلى المستوى 2,893.74.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.75% ليربح 465.27 نقطة ويصل إلى المستوى 27,060.35، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.08% ليربح هو الأخر 22.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,124.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.07% ليربح 7.55 نقطة ويصل إلى المستوى 10,953.85، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.36% ليربح هي الأخر 23.92 نقطة ويصل إلى المستوى 6,733.70.