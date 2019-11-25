شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رود آيلاند وفي أعقاب التطورات التي شهدتها مدينة هونج كونج وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 17.08$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.15$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.27 مقارنة بالافتتاحية عند 98.26.

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هذا وقد تابعنا أمس الأحد انقضاء فعليات انتخابات مجالس المقاطعات في مدينة هونج كونج والتي عكست فوز ساحق للمرشحين المؤيدين للديمقراطية وسط إقبال قياسي للناخبين هناك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي هزت المدينة خلال الآونة الأخيرة والتي ألقت بظلالها على الحرب التجارية بين بكين وواشنطون مؤخراً.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا السبت الماضي أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، ويتطلع المستثمرين لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.

ونود الإشارة، لكون مستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين حذر من كون بلاده لن تغض الطرف عما يحدث في مدينة هونج كونج، وفي المقابل، وفي أحدث خطوة من جانب الصين قد تؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الطرفين، أعلنت بكين بأنها سوف ترفع العقوبات على انتهاكات الملكية الفكرية، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الجمعة الماضية إنه "قريب جداً" من الاتفاق التجاري.