شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رود آيلاند.

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في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1023 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1026 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1014، بينما حقق الأعلى له عند 1.1029، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1021.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 94.9 مقابل 94.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى 92.5 مقابل 91.5، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية هي الأخرى اتساعاً إلى ما قيمته 97.9 مقابل 97.8 في تشرين الأول/أكتوبر.