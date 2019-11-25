شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 28 من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة من الأدنى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رود آيلاند وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.48% لتتداول حالياً عند 896.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 891.80$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.27 مقارنة بالافتتاحية عند 98.26.

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هذا وقد تابعنا السبت الماضي أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، وجاء ذلك وسط تتطلع المستثمرين لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.

وفي المقابل، وفي أحدث خطوة من جانب الصين قد تؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الطرفين، أعلنت بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها سوف ترفع العقوبات على انتهاكات الملكية الفكرية، الأمر الذي جدد الآمال في حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان وأكبر مستهلكان للطاقة عالمياً، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترام نوه الجمعة الماضية إنه "قريب جداً" من الاتفاق التجاري.