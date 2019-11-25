شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في شهرين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

وفي تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم كانون الثاني/يناير لأسعار النفط الخام "نيمكس" 0.12% لتتداول عند 57.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.92$ للبرميل، كما تراجعت عقود خام "برنت" 0.13% لتتداول عند 63.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.60$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.27 مقارنة بالافتتاحية عند 98.26.

هذا وقد تابعنا السبت الماضي أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، وجاء ذلك وسط تتطلع المستثمرين لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.

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وفي المقابل، وفي أحدث خطوة من جانب الصين قد تؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الطرفين، أعلنت بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها سوف ترفع العقوبات على انتهاكات الملكية الفكرية، الأمر الذي جدد الآمال في حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان وأكبر مستهلكان للطاقة عالمياً، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الجمعة الماضية إنه "قريب جداً" من الاتفاق التجاري.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، لا يفكرون حالياً حول التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال اجتماعهم المقبل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم في فيينا، بينما قد يقدموا على تمديد أجل خفض الإنتاج القائمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى منتصف العام القادم 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 671 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 21 من هذا الشهر، موضحة خامس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.