شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 6339 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 6320 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى 6550 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6300 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,319 بينما مستوى المقاومة هو 6,350 نقطة