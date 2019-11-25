شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى تداولات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 10253 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وفي ظل ظهور اشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 10200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10350 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,234 بينما مستوى المقاومة هو 10,282 نقطة