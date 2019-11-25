شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6795، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6794، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6803، بينما حقق الأدنى له عند 0.6787، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6786.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً إلى إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل خطاباً تحت عنوان :العمالة والأجور" في المؤتمر الوطني للمجلس الاسترالي للخدمة الاجتماعية في كانبيرا، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقاء محافظ المركزي الاسترالي فيليب لوي غداً الثلاثاء خطاباً هو الأخر تحت عنوان "السياسة النقدية غير التقليدية: بعض الدروس من الخارج" في حفل العشاء السنوي لاقتصاديي الأعمال الاسترالي في سيدني.