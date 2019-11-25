شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 41 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 45 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 37 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 39.6 وبين مستوى المقاومة هو 42.4 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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