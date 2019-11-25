شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 225 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند مستوى 230 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 212 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 224 فلس وبين مستوى المقاومة هو 226 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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