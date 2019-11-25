شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 267 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 260 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض الارتفاعات في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 280 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 260 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 265 وبين مستوى المقاومة هو 270 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد