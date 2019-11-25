شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 30٫90 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة طويلة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 34٫50 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 32٫50 فلس كمستوى اول ثم 34٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 30 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 30.5 وبين مستوى المقاومة هو 31.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد