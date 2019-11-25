شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 94٫40 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 93 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 98 فلس كمستوى اول ثم 102 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 93 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 92.7 وبين مستوى المقاومة هو 97.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد