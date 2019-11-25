شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 43٫30 فلس، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته السابق عند 42 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر ابريل من العام الحالي، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 46 ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 42 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 42.5 وبين مستوى المقاومة هو 46.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد