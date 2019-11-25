شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) يفشل في الحفاظ على مكاسبه -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 50٫10 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع خلال الجلسة بلغ 51٫90 فلس، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 44 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 48.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 51.3 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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