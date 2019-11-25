شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الخضراء، حيث أغلق عند مستوى 9٫60 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 9 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد اشارة ايجابية، كما نجح مؤشر ماكد في اطلاق اشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 11 فلس مرة اخرى. شرط بقاء السهم اعلى مستوى 9 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.2 وبين مستوى المقاومة هو 10.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد