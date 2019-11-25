شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 4٫48 ريال، الا انه أغلق في المنطقة الحمراء عند مستوى 4٫38 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 4٫30 ريال كمستوى اول ثم 4٫12 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫55 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.31 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط