شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS)يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 0٫73 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 0٫69 ريال مرة اخرى خلال الايام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط