شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكي يرتفع في نهاية جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 73ر213 نقطة أو ما يعادل 92ر0% ليصل إلى 61ر23326 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر0 نقطة، أو16ر13% ، ليصل إلى 50ر1704 نقطة.
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