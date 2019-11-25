شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكي يرتفع في نهاية جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 73ر213 نقطة أو ما يعادل 92ر0% ليصل إلى 61ر23326 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر0 نقطة، أو16ر13% ، ليصل إلى 50ر1704 نقطة.