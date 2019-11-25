29 مليون و132 ألف دجاجة تصل الى صنعاء خلال 6 أشهر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشفت إحصائيات رسمية عن دخول 85 ألف و770 رأس من المواشي و29 مليون و132 ألف دجاجة الى العاصمة اليمنية صنعاء خلال الـ6 الاشهر الماضية.

وقال مكتب المسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة أن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة (مايو – نوفمبر) من العام الجاري بالكشف البيطري لـ 85 ألف و770 من المواشي و29 مليون و132 ألف دجاجة، مشيرة الى إتلاف نحو 30 ألف و633 دجاجة لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

واشار تقرير صادر عن مكتب المسالخ الى ضبط 220 رأس من المواشي المريضة والهزيلة، خلال حملات الرقابة في المنافذ الرئيسية للعاصمة.

كما قامت الفرق المتخصصة بالكشف البيطري والصحي على اللحوم لنحو 88 ألف و813 كيلو جرام من لحوم الأبقار والعجول والأغنام والجمال وتم مصادرة ثمانية آلاف و554 كيلو جرام وإتلافها لعدم صلاحيتها.