شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المركبات المصنفة «ممتاز» في اقتصاد الوقود 14 % والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ارتفاع عدد المركبات المسجلة بتصنيف ممتاز وأعلى في اقتصاد الوقود بنسبة 14.4%بالمملكة، لافتا إلى أنه تم التحسين بالمعيار للسيارات الجديدة منذ بداية التطبيق وحتى نهاية عام 2018 ما يقارب 11.2%.

وأكد مختصون في كفاءة أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل: تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى، مما يوجِد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك «البنزين» بين مركبتين من نفس الفئة. بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تُقسّم السيارات إلى ستة مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز بلس، ممتاز، جيد جدًّا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًّا). وأضاف: طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ«حساب المسافة المقطوعة سنويًّا أو شهريًّا /‏ اقتصاد وقود السيارة × سعر اللتر من الوقود»، وإن متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات يكون «110 ريالات» للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، التي اقتصاد الوقود لها «26.1كم/‏لتر»، فيما يصل إلى «249 ريالًا» لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيئ في استهلاك الوقود، التي اقتصاد الوقود لها «11.5كم/‏لتر»، وبنسبة توفير تصل إلى «55%».