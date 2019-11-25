شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مليار ريال صافي الاستثمارات الأجنبية بالسوق المالية والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن طرح شركة أرامكو في السوق السعودي يجلب العديد من السيولة من المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى دخول نحو 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، ما يعكس محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالي.

جاء ذلك خلال ملتقى الإدراج الذي نظمته غرفة الرياض، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، و«تداول»، أمس الأحد بحضور العديد من المختصين والمهتمين بالقطاع.

وأكد ‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية المهندس خالد الحصان أن طرح شركة أرامكو سيغير من مركز «تداول» في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.

وقال رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان: إن ما شهدته السوق المالية من تطوير كبير في آليات العمل التنظيمية وما حققته من إنجازات ثمرة لخطتها الإستراتيجية التي تهدف إلى جعل السوق جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وأن تكون قادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة محمد الساير أن تنظيم الملتقى يأتي بالتزامن مع ما تشهده السوق المالية من تطوير يستهدف تحقيق أهداف رؤية الوطن الطموحة، مشيرا إلى أن الملتقى شكل نقطة تحول في مجال تعزيز وتقوية الصلة بين المسؤولين في هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول» والمهتمين في قطاع الاستثمار والأوراق المالية.

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واستمع المشاركون في الملتقى إلى ورقة حول متطلبات الطرح في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية قدمها المثنى العنيزان من إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ مع شرح لأبرز شروط الطرح في السوق الموازية.

واستعرض سليمان العسكر من الإدارة العامة للإدراج الفرص والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية لدعم الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة إضافة إلى تقديم بعض الملامح حول أحدث تطورات نمو السوق الموازية، كما قدم نظرة عامة عن السوق المالية والإدراج في السوق الرئيسية والموازية وبرنامج تحفيز الشركات، مشيرا إلى أن تداول تعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشارك بها نحو 100 شخص مرخص لهم بالإضافة إلى وجود 21 قطاعا في السوق الرئيسية قيمتها تقترب من تريليوني ريال وعدد الشركات المدرجة 197 شركة.

وأوضح أن السوق الموازية «نمو» يوجد بها 5 قطاعات وبلغت قيمتها السوقية ملياري ريال وهي تعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية ويوجد بها 6 شركات.

وقال: إن عدد الصكوك والسندات يبلغ 69 صكا تمثل إصدارات نحو 340 مليار ريال 64 منها إصدارات حكومية، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين المؤهلين بلغ 1600 مستثمر، وأن المرحلة الماضية شهدت نشاطا ملحوظا في عدد الإدراج الذي تخطى 110 أوراق مالية، 46 منها أسهم و64 منها أدوات دين، كما بلغت قيمة الطروحات منذ 2014 أكثر من 44 مليار ريال.