شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ الأعمال في المركز الاقتصادي بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

شرعت الهيئة الملكية بالجبيل في بدء الأعمال لتنفيذ مشروع المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، إحدى مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما يعد أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.

واطلعت ”الخليج 365” على بدء العمل بالمشروع الذي يقع على خليج مردومة، وسط مطالبات بوضع لوحات تعريفية ببدء المشروع الضخم الذي يرسم خطوط التنمية بالمدينة.

وبدأ عدد من الشركات المتخصصة العمل في المشروع الذي من المتوقع جذبه استثمارات عديدة في مختلف المجالات ويقع على مساحة تبلغ نحو 280 هكتارا، ويمثل بيئة عمرانية سكنية وتجارية وإدارية تواكب النمو الصناعي للمدينة برؤية عصرية، ومن المخطط أن يضم مراكز إدارية رئيسة للشركات الكبرى في مقدمتها سابك، ومنطقة أعمال تجارية مركزية ومعارض ومراكز للمؤتمرات، ومجمعا تجاريا، وفنادق عالمية، وشققا مفروشة، كما يسمح المركز للاقتصادي بإنشاء أبنية شاهقة، إضافة إلى توافر قطارات خفيفة لنقل مرتاديه لمختلف أجزاء المدينة.

وتتضمن مبادرات الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية أربع مبادرات هي: المركز الاقتصادي وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة، وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجاريا ومركز الخدمات اللوجستية.

وبدأ عدد من الشركات في مقدمتها سابك بتنفيذ مبناها الجديد لإدارتها بالمنطقة الشرقية في المركز الاقتصادي بالجبيل الصناعية، بارتفاع 40 طابقا على أن يضم أعمال الشركة كافة بالمنطقة، وتوقعت إنهاءه في 2022، فيما بدأت بالتصميم لتنفيذ مسجد غازي القصيبي في نفس المركز، إضافة إلى إنهاء العديد من الشركات الأخرى جاهزياتها لإنشاء مقرات لها.