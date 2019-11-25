شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض شريك إستراتيجي لـ«مسرعة بلوسوم» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الفعاليات إلى تمكين ريادة أعمال المرأة، وتعزيز مكانتها في القطاع الاقتصادي، وتوفير المعرفة اللازمة، والموارد البشرية والمادية على حدٍّ سواء، ومنحها الفرصة لإظهار قدراتها الإبداعية، ودعم دورها الإيجابي في التنمية الوطنية الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وشهدت أولى الفعاليات «ملتقى ثقة» حضور عددٍ من المسؤولين والخبراء والمهتمين بمجالات الإبداعات والابتكارات التطويرية، كما تم استعراض تجارب واقعية حول الابتكار والتطوير الذاتي في ريادة الأعمال بهدف إبراز دور المرأة السعودية في مختلف المجالات والنجاحات التي تحققت على صعيد الوطن.
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