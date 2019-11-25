شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المناسبة، أشاد مجلس إدارة مصرف الإنماء بالجهود الكبيرة، التي بذلها المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة السابق -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- خلال ترؤسه لمجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولأكثر من عشر سنوات.
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