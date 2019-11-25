شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مصرف الإنماء عن صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل، رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا للجنة التنفيذية، وذلك خلفا للمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-. كما صدر قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور حمد بن سليمان البازعي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين عبدالرحمن بن محمد عداس، عضوا جديدا في مجلس الإدارة وعضوا في اللجنة التنفيذية لشغل المقعد الشاغر في المجلس، وذلك استكمالاً لدورة المجلس الحالية، التي تنتهي بتاريخ 20/‏ 05/‏ 2022م اعتبارا من حصول المصرف على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 23 /‏03/‏ 1441 هـ الموافق 20/‏ 11/‏ 2019م.

وبهذه المناسبة، أشاد مجلس إدارة مصرف الإنماء بالجهود الكبيرة، التي بذلها المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة السابق -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- خلال ترؤسه لمجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولأكثر من عشر سنوات.