شكرا لقرائتكم خبر عن الدانوب أونلاين يطلق مبادرة «الجمعة الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

ضمن حدث التسوق العالمي «الجمعة البيضاء»، التي ستُقام يوم الجمعة 29 نوفمبر، تقوم الدانوب أونلاين، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة بقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، برصد أفضل اتجاهات التسوق الإلكتروني قبيل انطلاقة مهرجان التسوق «الجمعة الخضراء». وتشهد تجربة البقالة الإلكترونية في المملكة نموا قويا، حيث اشترى 45% من المتسوقين في المملكة احتياجاتهم من خلال البقالة الإلكترونية لمرةٍ واحدة على الأقل، ويُتوقع أن تصل قيمة سوق التجزئة في المملكة إلى 119 مليار دولار بحلول عام 2023، في حين تظل توقعات النمو قوية ومشجعة. وفي تعليقه على اتجاهات التسوق الإلكتروني، قال ماجد محمد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الدانوب أونلاين: «نحن متحمسون لإطلاق اتجاهات التسوق الإلكتروني من خلال الدانوب أونلاين وتطبيق الدانوب، قُبيل إطلاق مبادرة «الجمعة الخضراء»، أكبر مهرجان للتسوق خلال العام يتضمن عروضا إلكترونية متفردة لعملائنا. هذا هو عامنا الثالث الذي نحتفل فيه بـ «الجمعة الخضراء» ضمن جهود الدانوب أونلاين وتناغما مع حدث التسوق العالمي المعروف بـ «الجمعة السوداء» أو «الجمعة البيضاء» كما في الشرق الأوسط. وسيتم ضمن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تبادل العديد من الأفكار حول اتجاهات منصة البقالة الإلكترونية بالسعودية. يُلاحظ بوضوح أن متسوقي الدانوب أونلاين أصبحوا أكثر وعيا بالصحة من خلال إقبالهم على شراء خيارات صحية أكثر، وتُعد البقالة الإلكترونية واحدة من أسرع قطاعات البيع بالتجزئة نموا في المنطقة، علما بأن أنماط التسوق خلال العام الماضي تعتبر هي المصدر الذي تُستقى منه الأفكار، ويُتوقع استمرار اتجاهات التسوق الإلكتروني حتى عام 2020».