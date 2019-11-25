13547 رخصة مجددة و1184 جديدة في الشارقة خلال الربع الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقرير رخص الأعمال للربع الثالث من 2019، أظهرت فيه أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من الجاري قد بلغ14.731 رخصة بنسبة نمو 4%، كما كشفت البيانات الصادرة من الدائرة نمواً في الرخص الصادرة بنسبة 12% و بواقع 1.184 رخصة، فيما بلغت الرخص المجددة 13547 رخصة بنمو 4% في الفترة ذاتها من العام. وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه البيانات تعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

اكد السويدي أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول إلى المتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي إلى إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن هذه البيانات، تؤكد النمو المستمر للرخص وتعكس ارتفاع وتيرته بجميع القطاعات في الإمارة التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري والمقبل على نحو يؤكد توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية المتخصصة.

وأكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة؛ حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى إلى المحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية، وذلك إضافة إلى منظومة من المحفزات الابتكارية. وأضاف أن البيانات الخاصة بالدائرة، أشارت إلى أن الرخص «المهنية» بنسبة نمو 37% تلتها رخص «اعتماد» بنسبة نمو بلغت 36 %. كما وصل إصدار الرخص المستحدثة وهي رخص المتاجرة الإلكترونية إلى 10 رخص في هذه الفترة. وحسب إحصاءات الدائرة، فقد تنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة في الإمارة؛ حيث جاءت تجارة مواد البناء بنسبة 47% تليها تجارة قطع غيار السيارات الجديدة والمستعلمة إلى 12% في حين وصلت التجارة العامة إلى معدل 5%.

وفي سياق التوزيع الجغرافي للرخص، فقد شهدت أفرع الدائرة المتوزعة في الشارقة، نمواً متواصلاً، وذلك في إطار حرصها على التنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية؛ حيث بلغت رخص الأعمال الصادرة في أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية 11637 رخصة بنمو 4%، في حين بلغ عدد الرخص في أفرعها بالمنطقة الوسطى 1746 رخصة بنمو 7%، ووصلت الرخص في أفرع الدائرة بالمنطقة الشرقية إلى 1348 رخصة بنسبة نمو 3 %.

وأشار الخميري، إلى أن مراكز الخدمة والتي تعد من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، تعمل على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعد من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة.